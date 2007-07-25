Мартинюк звинувачує НУ-НС у порушенні законодавства

Перший заступник голови Верховної Ради V скликання Адам МАРТИНЮК звинувачує блок “Наша Україна – Народна самооборона” у порушенні законодавства через те, що ця політична сила розпочала передвиборчу кампанію до її офіціального старту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Верховної Ради, про це А.МАРТИНЮК заявив сьогодні під час робочої поїздки до Закарпатської області.

За словами А.МАРТИНЮКА, виборча кампанія офіційно ще не проголошена, а політична сила, яка діє під патронатом Президента і чиї штаби офіційно очолює більшість губернаторів областей, де-факто вже відкрито пішла на вибори. І це в той час, наголосив він, коли треба збирати врожай в умовах посухи, готуватись до зими, вирішувати інші соціально-економічні питання.

Коментуючи ініціативу блоку "Наша Україна - Народна самооборона” щодо ліквідації депутатської недоторканності, А.МАРТИНЮК зауважив, що це є виключно передвиборчою агітацію, яка не матиме жодних юридичних наслідків. Крім того, наголосив він, це “яскравий приклад того, як у нас «поважають» закони саме ті, хто найбільш показово демонструє свою законослухняність».

А.МАРТИНЮК вкотре наголосив на тому, що підстави для проведення виборів, інспіровані на Банковій, носять «незаконний та антиконституційний характер». Такі підходи, за його словами, несуть в собі «загрозу проведення перманентних виборів у майбутньому» в залежності від уподобань чи несприйняття главою держави тих чи інших політичних сил. При цьому він зазначив, що проведення дострокових виборів потребує великих коштів і саме за рахунок платників податків. Проте, наголосив А.МАРТИНЮК, «ці кошти могли б бути направлені на задоволення нагальних соціально-економічних потреб українців».