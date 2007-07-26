Заяви опозиції Азаров називає ”маячнею сивої кобили”

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ назвав заяви опозиції про збільшення податкового навантаження на бізнес у зв`язку з майбутніми парламентськими виборами «маячнею сивої кобили».

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Це «маячня сивої кобили». По-іншому я коментувати це не можу».

За словами М.АЗАРОВА, на сьогоднішній день збір податків йде в звичному режимі, й податкові органи «беруть з підприємств не більше і не менше», ніж це передбачено державним бюджетом.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня блок «Наша Україна - Народна самооборона» розповсюдив заяву, в якій вимагав від Кабінету міністрів й особисто від прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА «бути чесними з виборцями й не займатися передвиборним популізмом».

“З наближенням дати виборів із вуст керівників уряду знову починають звучати запевнення в підвищенні зарплат і пенсій працівникам бюджетної сфери. Такий прояв «турботи» про громадян Партія регіонів та її керівники традиційно починають саме напередодні виборів”, - наголошувалося в заяві.

Автори документа стверджують, на засіданні уряду 25 липня В.ЯНУКОВИЧ “фактично заявив, що джерелом збільшення зарплат і пенсій має стати посилення податкового тиску шляхом перевірок кожного українського підприємства”.

Члени блоку переконані, що “заява про посилення перевірок підприємств напередодні виборів фактично є «зеленим світлом» для несанкціонованих «наїздів» податкової, обшуків та інших силових дій щодо підприємств, зокрема за політичними мотивами”.