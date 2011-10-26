На суд над Луценком не прийшли адвокати

Печерський районний суд Києва сьогодні вкотре відклав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА через відсутність у залі захисників.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі суду були відсутні як захисники водія екс-міністра - Леоніда ПРИСТУПЛЮКА, так і адвокат самого Ю.ЛУЦЕНКА - Ігор ФОМІН. Тому Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що вважає недоцільним сьогоднішнє судове засідання.

Таким чином, наступне засідання суду розпочнеться о 9.10 четверга, 27 жовтня.