Експерти: Тимошенко залишиться лідером опозиції у будь-якому випадку

Експерти вважають, що засуджена до семи років позбавлення волі лідер «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО за будь-яких обставин збереже контроль за партією і залишиться головним опозиціонером.

Свої думки провідні українські експерти висловили РІА «Новости» з приводу того, що буде з партією Ю.ТИМОШЕНКО без неї, і хто з політиків здатний активно протистояти партії влади.

Головний редактор каналу TBi Віталій ПОРТНІКОВ зазначив, що майбутнє партії "Батьківщина" та Блоку Юлії Тимошенко зараз досить важко передбачити.

За словами В.ПОРТНІКОВА, «ми не знаємо, що саме приваблює виборця: сам образ ТИМОШЕНКО або її активна участь у виборчій кампанії». На його думку, якщо влада не випустить Ю.ТИМОШЕНКО з в`язниці, то саме її перебування в ув`язненні стане найважливішим мобілізаційним аргументом не тільки для прихильників партії "Батьківщина", але й для всіх людей доброї волі в Україні.

За словами В.ПОРТНІКОВА, у разі не допуску Ю.ТИМОШЕНКО до парламентських виборів 2012 року, громадяни можуть висловити свій протест під час голосування. «Чесно вам скажу, що я не є прихильником ТИМОШЕНКО (...), але в ситуації, якщо вона буде продовжувати перебувати в ув`язненні за політичними звинуваченнями, я тричі замислюся біля виборчої дільниці, за кого мені голосувати. І чи не є в даному випадку солідарне голосування проти політичних репресій найважливішим елементом парламентських виборів? І я думаю, що так будуть думати багато інших українців, враховуючи рейтинг Віктора ЯНУКОВИЧА - зараз його підтримує 10% громадян», - сказав головний редактор каналу TBi.

Водночас він висловив сумнів, що Ю.ТИМОШЕНКО перебуватиме в ув`язненні протягом довгого часу. «З тієї причини, що економічний і соціальний стан в країні такий, що якщо ЯНУКОВИЧ не поступиться вимогам Євросоюзу, не відмовиться від курсу на побудову авторитарного держави і не доб`ється декриміналізації статей, які стали приводом для ув`язнення пані ТИМОШЕНКО, я думаю, що до 2012 року ми можемо мати таку політичну ситуацію, за якої самі парламентські вибори можуть в принципі не відбудуться. (...) Тут можливі будь-які варіанти. Ситуація в Україні дійсно плачевна», - вважає В.ПОРТНІКОВ.

Також він зауважив, що сумнівається у появі будь-якого єдиного лідера опозиції. «Але знову таки, хотів би зазначити, що соціологічні опитування фіксують, що сьогодні всі опозиційні лідери: це і сама Юлія ТИМОШЕНКО, і лідер "Фронту Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК, і Віталій КЛИЧКО - популярніші за чинного Президента. І той із них, хто отримає більшу кількість голосів (...) під час парламентських виборів, або буде користуватися, якщо вибори не пройдуть чесно, більш масовою підтримкою за результатами соціологічних опитувань та екзит-полів, і стане, якщо завгодно, надією опозиції на президентських виборах. Причому я не дуже впевнений, що українському суспільству слід чекати цих виборів у 2015 році. Віктор ЯНУКОВИЧ уже довів свою повну неспроможність на посаді Президента країни, (...). Суспільству слід було б замислитись про легітимні шляхи його якнайшвидшої заміни на посту глави держави», - підсумував В.ПОРТНІКОВ.

У свою чергу професор політології Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Олексій ГАРАНЬ вважає, що партія «Батьківщина» пройде до Верховної Ради на виборах у 2012 році, навіть якщо Ю.ТИМОШЕНКО утримуватиметься у в’язниці. «Поки рано говорити "без неї", оскільки я все ще думаю, що раціональним виходом для ЯНУКОВИЧА буде компроміс з Європою, а це означає, що ТИМОШЕНКО треба випустити. Це раціональний вихід із ситуації. Загалом, навіть якщо ми припустимо, що ТИМОШЕНКО залишиться у в`язниці, що, на мою думку, означатиме неприємний сценарій не тільки для ТИМОШЕНКО, а й для України в цілому, тому що це буде свідчити про те, що Президент ЯНУКОВИЧ веде таку "бульдозерну" політику, я думаю, що "Батьківщина" все одно подолає парламентський бар`єр (...)», - сказав експерт.

Разом з тим, О.ГАРАНЬ не прогнозує розкол у «Батьківщині», якщо її лідер не братиме участі у виборах. «Так, звичайно ж, якщо ТИМОШЕНКО буде у в`язниці, буде складніше вести повсякденну роботу, буде боротьба різних груп впливу в партії, тому що ніхто не користується таким авторитетом як ТИМОШЕНКО. Тим не менше, я думаю, що партія піде на вибори єдиним списком. Це просто логіка буде. Я не бачу, що відбудеться явний розкол, тому що той, хто відколеться від партії, ну а як він піде на вибори? Шансу подолати бар`єр, я думаю, не буде», - зауважив він.

Також О.ГАРАНЬ зауважив, що йому складно прогнозувати, хто з нинішніх опозиційних політиків, крім Ю.ТИМОШЕНКО, здатний активно протистояти Партії регіонів. «Є спектр опозиційних політиків. Причому самі по собі вони досить розумні й енергійні люди. Не виходить скоординувати зусилля. Я не виключаю того, що Партія регіонів працюватиме над створенням так званої "плюшевою" опозиції. Але якщо говорити про рейтинги, то в новому парламенті, абсолютно очевидно буде "Батьківщина", "Фронт Змін" Арсенія ЯЦЕНЮКА, можливо, буде Блок Кличка. Яка, зокрема, буде позиція ЯЦЕНЮКА і КЛИЧКА? Поки вона критична до влади, але є питання, якою вона буде, коли вони будуть в парламенті. Є яскраві політики, які знаходяться поза цими структурами наприклад: ГРИЦЕНКО, КИРИЛЕНКО, СТЕЦЬКІВ. Питання полягає в тому, як ці політики будуть йти в парламент - за списками яких політичних сил або по мажоритарці? Зараз все це прогнозувати досить складно, тому що ми не знаємо який буде виборчий закон», - сказав політолог.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що в короткостроковій перспективі контроль над партією «Батьківщина» збереже сама Ю.ТИМОШЕНКО, і є велика ймовірність того, що до парламентських виборів вона буде в основному партію контролювати. «Оскільки у неї стовідсоткові шанси потрапляння до парламенту. Це означає, що є зацікавленість, може і не публічно виражена, у фінансистів, які будуть підтримувати цю партію, бо захочуть мати там якесь своє представництво. Так що я думаю, що перспективи партії, незалежно від того, буде ТИМОШЕНКО у в`язниці чи на волі, досить нормальні», - зауважив експерт.

Водночас він вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО за будь-яких обставин залишиться головним опозиціонером в Україні. За словами М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, «ще не видно таких людей», які змогли б активно протистояти владі. «Претендують на цю роль кілька людей. Зокрема ЯЦЕНЮК (лідер "Фронту Змін"). Але він сприймається, в основному, як людина готова на компроміси з владою. При всій його риториці немає впевненості, що він буде до кінця протистояти владі. Навіть якщо ТИМОШЕНКО залишиться у в`язниці, і особливо якщо вона залишиться, вона буде зберігати місце головного опозиційного політика. Якщо вона вийде з тюрми, то буде конкурувати за місце головного опозиціонера зі згаданим ЯЦЕНЮКОМ, ТЯГНИБОКОМ (лідер ВО "Свобода"), ГРИЦЕНКОМ (лідером партії «Громадянська позиція»), - сказав політолог.