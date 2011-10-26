ЗМІ: Корпорація Тимошенко вивела за кордон 690 мільйонів доларів

Корпорація "ЄЕСУ", якою керувала Юлія Тимошенко, протягом 1996-1997 років перевела на рахунки іноземних компаній майже 690 мільйонів доларів.

Такі цифри фігурують в матеріалах кримінальної справи стосовно Тимошенко, повідомляє "Дело".

У цих матеріалах зазначено, що згідно з висновком документальної ревізії діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України", яку провело Головне контрольно-ревізійне управління, корпорація в 1996-1997 роках "безпідставно перерахувала на закордонні рахунки компанії United Energy Internаtional Limited під виглядом розрахунків за природний газ валютні кошти... на суму близько 690 мільйонів доларів".

Ці гроші були отримані корпорацією в результаті продажу природного газу українським споживачам.

За паперами, якими володіє слідство, російський газ поставлявся компанією "Газпром" через фірму United Energy Internаtional Limited.

На переконання слідства, частина коштів, отриманих від продажу палива, повинні були піти не на рахунки іноземних компаній, а на закупівлю товарно-матеріальних цінностей і поставку їх до Росії, відповідно до контракту між "ЄЕСУ" і Міноборони РФ.

"Замість цього службові особи "ЄЕСУ" розпорядилися коштами на свій розсуд, у тому числі перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм компаній United Energy Internаtional Limited, Somoli Enterprises Limited, інші", - говориться в матеріалах слідства.

В результаті таких дій, згідно з актом Федеральної служби Росії з валютного й експертного контролю, міністерство оборони РФ недоотримало матеріально-технічних ресурсів на суму 353,62 мільйони доларів.

Разом з фінансовими санкціями сума претензій до "ЄЕСУ" становить 405 мільйонів доларів.