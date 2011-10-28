Янукович сьогодні буде у Львові

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Як повідомили УНІАН поінформовані джерела, В.ЯНУКОВИЧ має намір оглянути нові зразки продукції Львівського автобусного заводу, а також відвідати Львівський стадіон до Євро-2012, офіційне відкриття якого заплановане на 29 жовтня.

Представники політичних сил, які входять до Комітету опору диктатурі Львівщини (КОД), заявили, що мають намір зустріти В.ЯНУКОВИЧА акціями протесту під гаслом «Янукович – червона картка України».