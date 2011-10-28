Презентація результатів опитування «Моральність українського суспільства»

У вівторок, 1 листопада, в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Моральність українського суспільства: етичні орієнтири українців».

У ході прес-конференції будуть презентовані результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 28 по 30 жовтня 2011 р.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесені питання:

1. Чи є сім'я головним носієм моральних цінностей в українському суспільстві?

2. Чи засуджують українці керування транспортом у нетверезому вигляді і дрібні крадіжки?

3. Яку поведінку громадяни України вважають неприпустимою за жодних умов?

4. Як українці ставляться до гомосексуалізму, подружніх зрад, абортів?

У прес-конференції візьмуть участь:

1. Марина ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування;

2. Наталія КЛАУНІНГ, експерт Інституту Горшеніна.

Адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.

Контакт для ЗМІ: (044) 230-49-63.