Презентація результатів опитування «Моральність українського суспільства»
У вівторок, 1 листопада, в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Моральність українського суспільства: етичні орієнтири українців».
У ході прес-конференції будуть презентовані результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 28 по 30 жовтня 2011 р.
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесені питання:
1. Чи є сім'я головним носієм моральних цінностей в українському суспільстві?
2. Чи засуджують українці керування транспортом у нетверезому вигляді і дрібні крадіжки?
3. Яку поведінку громадяни України вважають неприпустимою за жодних умов?
4. Як українці ставляться до гомосексуалізму, подружніх зрад, абортів?
У прес-конференції візьмуть участь:
1. Марина ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування;
2. Наталія КЛАУНІНГ, експерт Інституту Горшеніна.
Адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.
Контакт для ЗМІ: (044) 230-49-63.