БЮТ: позачергове засідання ВР V скликання потягне кримінальну відповідальність

Блок Юлії ТИМОШЕНКО розцінює скликання Олександром МОРОЗОМ позачергової сесії Верховної Ради України брутальною спробою зірвати проведення дострокових виборів, в односторонньому порядку знищити домовленості на вищому рівні щодо виходу з політичної кризи та породити чергове громадянське протистояння.

На цьому наголошується в заяві блоку, переданій УНІАН.

«Політичний авантюрист Олександр МОРОЗ сьогодні намагається організувати путч ГКЧП, завдання якого будь-якими засобами завадити демократичному волевиявленню громадян та персонально для МОРОЗА зберегти спікерську посаду», - зазначається в заяві БЮТ.

За його оцінкою, «втративши власну честь і совість, О.МОРОЗ зганьбився зрадою своїх виборців, за що отримав всенародну ненависть і сьогодні готовий реалізовувати будь-які бузглузді політичні проекти, щоб бодай ще кілька хвилин посидіти у спікерському кріслі у Верховній Раді».

Блок Юлії ТИМОШЕНКО нагадує, що згідно з Конституцією і законами України Верховна Рада V скликання є неправочинною і такою, що втратила свої повноваження після складення понад третини депутатських мандатів.

«Проголошення позачергової сесії колишніми народними депутатами можна було б розцінити як банальну політичну клоунаду. Однак ми нагадуємо О.МОРОЗУ, що особи, які не маючи на те законних, делегованих народом повноважень, проголошують себе діючою Верховною Радою, - є кримінальними злочинцями, які пробують здійснити антиконституційний переворот і захоплюють владні поноваження. Відповідальність за такі дії неминуча», - підкреслюється в заяві БЮТ.

Його ініціатори запевняють, що дострокові вибори обовязково відбудуться, «незважаючи на провокації недалеких політичних пенсіонерів». На їхню думку, якщо О.МОРОЗ не відмовиться від «своїх путчистських планів, за цей карний злочин він відповідатиме, як того вимагає закон і правосуддя».

«Ми закликаємо О.МОРОЗА та інших провокаторів політично звільнити від себе народ України і бодай цим спокутувати свою велику ганьбу і нікчемність, підлість і зраду», - наголошує БЮТ.