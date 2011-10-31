У підприємців залишився один спосіб достукатися до влади?

Якщо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не ветує Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку й звітності суб`єктів малого підприємництва)", то малий бізнес в Україні може припинити своє існування.

Про це заявила Народний депутат України (фракція БЮТ – «Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, за її словами, «коли готується законопроект щодо підприємництва, потрібно в першу чергу радитися з тими, кого цей закон безпосередньо стосуватиметься. На жаль, сьогодні цього не відбувається. Думка сотень тисяч підприємців - найактивнішої частини населення - проігноровано жменькою чиновників і провладних депутатів. Прийнятий закон про спрощену систему оподаткування спрямовано на знищення малого бізнесу в Україні».

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що до неї як до голови Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва постійно звертаються представники бізнесу, громадські організації підприємців із проханням про захист малого бізнесу в Україні. Після ухвалення 20 жовтня закону про спрощену систему оподаткування, на думку підприємців, вони буквально змушені виходити на акції протесту. І вже 3 листопада відбудеться перша така акція, в якій з єдиними вимогами візьмуть участь близько 250 громадських організацій з усієї країни.

«Сьогодні підприємці говорять мені, що у них залишається один спосіб достукатися до влади – виходити зі своїми вимогами до стін парламенту та Адміністрації Президента. Якщо влада не прислухається до здорового глузду, то їй доведеться прислухатися до тисяч протестів. Вважаю, що Президент України просто зобов`язаний ветувати Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку й звітності суб`єктів малого підприємництва)", який ставить під загрозу саме існування малого бізнесу, а тисячі підприємців-спрощенців та їхні сім`ї позбавляє коштів для існування», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, Закон Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку й звітності суб`єктів малого підприємництва)" Верховна Рада України прийняла 20 жовтня 2011 року.

Раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА заявляла, що спрощена система оподаткування в новому законі спрощує процедуру репресій контролюючих і силових органів по відношенню до бізнесу.

Так, за її словами, в законі закріплено право податківців анулювати свідоцтво платника податків за результатами перевірок; ставка оподаткування прив`язана до мінімальної зарплати; ліквідовується фіксований патент, що призведе до того, що люди змушені будуть платити податки незалежно від того, отримали вони доходи від бізнесу чи ні. Також закон скасовує мораторій на перевірки, якого підприємці добилися після Податкового Майдану. «Як тільки це станеться, орди зголоднілих силовиків кинуться на ринки оббирати підприємців», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Крім того, в законі не врахована вимога підприємців – скасувати заборону фізичним особам-підприємцям на роботу з юридичними особами, яку було введено з січня ц.р. Податковим кодексом.