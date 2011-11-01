Чорнобильці знову пішли на штурм Верховної Ради

Представники чорнобильських організацій вчинили спробу прорвати міліцейський кордон біля другого під’їзду будівлі Верховної Ради, намагаючись потрапити всередину.

Як передає кореспондент УНІАН, до бійців спецпідрозділу міліції, які вже перебували у ланцюгу біля входів до парламенту, підійшло підкріплення, яке намагається відтіснити учасників акції протестантів, штовхаючи їх до центру двору біля Верховної Ради.