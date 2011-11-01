Чорнобильці знову пішли на штурм Верховної Ради
13:15, 01 листопада 2011Політика
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"Беркут" отримав підкріплення
Представники чорнобильських організацій вчинили спробу прорвати міліцейський кордон біля другого під’їзду будівлі Верховної Ради, намагаючись потрапити всередину.
Як передає кореспондент УНІАН, до бійців спецпідрозділу міліції, які вже перебували у ланцюгу біля входів до парламенту, підійшло підкріплення, яке намагається відтіснити учасників акції протестантів, штовхаючи їх до центру двору біля Верховної Ради.
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