За призначення Пасенюка проголосували 249 депутатів

За призначення Олександра ПАСЕНЮКА на посаду судді Конституційного Суду проголосувало бюлетенями 249 народних депутатів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Лічильної комісії Верховної Ради Микола ШЕРШУН.

Він зазначив, що було взято для голосування 259 бюлетенів.

Як стверджує член Лічильної комісії Юрій ПРОКОПЧУК (фракція "БЮТ-Батьківщина"), під час голосування відбулися фальсифікації. Зокрема, за його словами, в одну із скриньок для голосування одразу 20 бюлетенів вкинув член фракції Народної партії Юрій ЛИТВИН.

За словами Ю.ПРОКОПЧУКА, таким чином, відбулися «грубі порушення законодавства України», оскільки один депутат голосував за інших.