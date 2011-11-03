Тимошенко у СІЗО роблять масаж

Колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО періодично роблять масаж спини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ.

Він нагадав, що у Ю.ТИМОШЕНКО «є проблеми зі спиною», тому проводяться «певні маніпуляції, скажімо, масаж».

Він підтвердив, що лікарі періодично «мають доступ» до Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами М.СІРОГО, «було дозволено суддею провести цілий ряд медичних маніпуляцій зовнішнього характеру для того, щоб покращити її стан».

М.СІРИЙ також повідомив, що час від часу зустрічається з Ю.ТИМОШЕНКО і востаннє бачився з нею минулого тижня.