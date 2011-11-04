Свідок: «Мені нічого не відомо про злочин Луценка»

Колишній співробітник апарату міністра внутрішніх справ України Юлія ГЛАДЧЕНКО, яка сьогодні була допитана як свідок у справі екс-глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА, заявила, що їй нічого не відомо про обставини злочину, який нібито скоїв колишній міністр МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, під час допиту на судовому засіданні Печерського районного суду Києва свідок переважно розповідала про свої функціональні обов’язки під час роботи в апараті міністра, а на пряме запитання адвоката Ю.ЛУЦЕНКА Олексія БАГАНЦЯ щодо суті висунутих його підзахисному обвинувачень відповіла: «Мені нічого не відомо про злочин ЛУЦЕНКА».

Наразі суд продовжив допит ще одного свідка у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, звинувачує Ю.ЛУЦЕНКА у незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Досі більшість свідків у справі за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА до МВС не було.

Крім того, ряд свідків заявляли, що не можуть надати свідчень по суті обвинувачення.