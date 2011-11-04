Хто покаже українцям матчі Євро-2012
16:48, 04 листопада 2011Політика
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Результати тендеру
Національна телекомпанія України (Перший національний телеканал) і медіагрупа «Україна» виграли тендер УЄФА на право трансляції матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні.
Цю інформацію сайту «Телекритика»підтвердив директор телеканалу «Футбол» Олександр ДЕНИСОВ.
Він зауважив, що дані щодо розподілу матчів між НТКУ і «Україною» та інші деталі буде повідомлено додатково.
Гендиректор НТКУ Єгор БЕНКЕНДОРФ сказав, що наразі коментувати новину не готовий, але зробить це наступного тижня.
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