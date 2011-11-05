Американський експерт: Європа не піде на партнерство, поки Тимошенко у в'язниці

Європейський Союз не поступиться демократичними цінностями і не піде на партнерство з Україною, поки у цій країні переслідуватимуть опозицію.

Про це в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна" заявив колишній кандидат від демократів у президенти США, член ради директорів Національного демократичного інституту Говард ДІН.

«Ви повинні розуміти: Європа хоче партнерства з Україною. Але вона ніколи не піде на це партнерство, поступаючись своїми демократичними принципами та стандартами. Тому, якщо ситуацію із засудженням ТИМОШЕНКО не буде виправлено, я сумніваюся, що всі 27 країн Європейського Союзу ратифікують угоду про асоціацію», - сказав він.

Г.ДІН назвав низькими шанси на те, що угоду про асоціацію між Україною і ЄС буде підписано у грудні і парафовано усіма членами Євросоюзу, якщо екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО і надалі залишатиметься у в'язниці.

«Думаю, що шанси невеликі. Але навіть якщо Євросоюз і підпише з Україною угоду про асоціацію, то доти, доки у вашій країні залишаються політичні в’язні, неможливо буде вести мову про лібералізацію візового режиму. При цьому обов’язково матиме місце зниження рівня західноєвропейських інвестицій в українську економіку», - вважає Г.ДІН.