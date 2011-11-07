Міліція у центрі Києва пов'язала трьох людей

Міліція затримала щонайменше трьох осіб під час сьогоднішньої акції комуністів у центрі Києва.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

Водночас у міліції не уточнили, представниками якої політичної сили чи організації є затримані. Цих осіб наразі доставляють до Шевченківського райуправління внутрішніх справ, зазначили в главку.

У свою чергу у ВО «Свобода» УНІАН повідомили, що під час спроб перешкодити проведенню 7 листопада протизаконній акції комуністів було затримано трьох «свободівців» - Валентина ЛУНЕЙКА, Онисю ГАРАЙ та Іванну НАГНИБІДУ.

Як повідомляв УНІАН, комуністи сьогодні відзначають чергову річницю Жовтневої революції 1917 року. Вони, зокрема, пройшли колоною від Бесарабки до Майдану Незалежності, хоча суд напередодні заборонив проводити акції у центрі Києва.

Разом з тим активісти «Свободи» намагалися перешкодити акції комуністів та домогтися виконання рішення суду. При цьому між представниками партій сталося кілька бійок.