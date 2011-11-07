У Донецьку Януковича звинуватили, що він «танцює під дудку Заходу»

Сьогодні вранці в Донецьку більш як 500 прихильників КПУ провели ходу і мітинг на честь 94-ї річниці революції.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зібралися біля пам`ятника Тарасу Шевченку в центрі міста, звідки пройшли вулицею Артема до площі Леніна.

Маніфестанти тримали в руках прапори КПУ, СРСР, а також червону атрибутику радянських часів і гасла «Ідеї Великого Жовтня – в життя!».

Ходу супроводжував оркестр, який виконував радянські патріотичні пісні.

На площі Леніна учасники акції провели мітинг, під час якого критикували уряд і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. За словами мітингувальників, Президент «оточив себе американськими радниками і танцює під дудку Заходу».

Під час ходи і мітингу поряд з учасниками акції перебували співробітники міліції. Жодних ексцесів під час акції не було.