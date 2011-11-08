Янукович розказує про круглі очі людей, які почули від нього правду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в Україні продовжаться реформи у різних напрямках, «хоча це і не простий шлях».

Про це глава держави заявив сьогодні у Чернівцях під час робочої наради з урядовцями та представниками керівного та господарського активу Буковини, що проходить на території Чернівецького машинобудівного заводу.

«Реформи ніколи не давали швидкий результат, але якщо не йти шляхом реформування країни ми можемо залишитися в ізоляції. Світ змінюється. Ми дуже відстали від східних і західних сусідів. Втратили багато часу на різні чвари, в тому числі й політичні за 20 років незалежності. Ми клаптиками робили якісь імітації реформ, в тому чи іншому напрямку. Але все господарство в клаптиках це модель, яка не зрозуміла нікому у світі», - зазначив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що коли розпочиналися реформи в країні, то уряд і Президент закладали відомі у світі напрямки реформування.

Він також закликав, що у процесі реформування країни мають брати участь всі - і населення, і керівництво держави, і керівники на місцях. «Позитив, який буде від цих реформ, я переконаний, він об’єднуватиме людей. Ми маємо всі разом побачити шлях до кращого, а тому постійно має зростати кількість задоволених змінами в Україні», - зазначив глава держави.

Водночас, Президент вважає, що на шляху реформування є певні проблеми. Однією з них він назвав так званий «політичний вірус». «Запустили політичний вірус у суспільство. Зустрічаючись з людьми, говорячи про життя, я бачу, що людям не вистачає інформації та роз’яснення про реформи, для чого ці реформи, куди і чого ми рухаємося. У людей стають круглі очі, коли вони дізнаються від мене про об’єктивні та правдиві речі», - сказав Президент.

Під час наради В.ЯНУКОВИЧ також торкнувся питання земельної і податкової реформ. Зокрема, він зазначив, що країна не зупиниться у реформуванні податкової системи. «Ми проглянемо всі недоліки, вивчимо їх і поправки до податкового кодексу відправимо на розгляд Верховної Ради», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Торкаючись питання земельної реформи глава держави назвав її важливою і поступовою. «Ми зробили тіньовий земельний ринок, від якого програють люди. Це так!?», - звернувся він до присутніх у залі і додав: «Я знаю, що це так, але є політичні сили, які гальмують цей важливий процес, вони йдуть за принципом, чим гірше, тим краще. Це така у них політична боротьба. Але наша мета – щоб був порядок у країні, і був ефективний господар по всіх напрямках».

Під час наради В.ЯНУКОВИЧ підняв зі своїх місць кількох урядовців і запитав у них наскільки вони встигли вивчити проблеми регіону. На що ті відповіли, що не мали для цього достатньо часу. На це В.ЯНУКОВИЧ заявив: «Залишаєтесь до кінця тижня тут у регіоні поки не будете знати всіх проблем, і що говорять прості люди по закріплених за вами напрямках».