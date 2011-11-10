Регіонали жаліються, що опозиція зриває підготовку закону про вибори

Опозиційні сили свідомо зривають роботу Тимчасової спеціальної комісії з підготовці нового закону про парламентські вибори.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, член ТСК з підготовці проекту закону «Про вибори народних депутатів України» Дмитро ШПЕНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«На жаль, наші колеги з опозиційних сил всіляко протидіють веденню конструктивного діалогу навколо нового закону. Минуле засідання комісії застопорилося ще під час формування порядку денного, а сьогоднішнє взагалі закінчилося ультиматумом», - сказав він.

За словами Д.ШПЕНОВА, представники фракцій БЮТ і НУ-НС висунули низку вимог, зокрема, про те, щоб новий закон передбачав обрання 300 депутатів за списками і 150 депутатів – за мажоритарною системою. Крім того, було висунуто вимогу про участь блоків політичних партій у виборах, а також про зниження прохідного бар`єру.

«Комісія була створена для того, щоб за круглим столом обговорити пропозиції всіх політичних сил, представлених у парламенті. Натомість нас ставлять перед фактом – або ви приймаєте наші вимоги, або ми припиняємо діалог. Однак якщо одна зі сторін вважає за краще говорити мовою ультиматумів, хіба це взагалі можна назвати діалогом?», - сказав він.

На думку депутата-регіонала, така форма дискусії наочно демонструє, що представники парламентської меншості з самого початку були налаштовані не на узгодження позицій, а на організацію чергового політичного шоу.