Порошенко: весь кредит МВФ піде на погашення кредитів

Міфи і чутки про політичну складову причин відмови Міжнародного валютного фонду надати Україні гроші, не відповідають дійсності.

Таку думку озвучив глава Ради Нацбанку України Петро Порошенко в ефірі Шустер Live.

"Весь кредит МВФ піде на погашення кредитів", - розповів він.

"Навантаження на наступний рік по суверенному боргу є значним. Ніякої загрози сьогодні це не створює. Є золотовалютні резерви, є, або були, можливості запозичення, до кризи, і держава може спокійно перекредитуватися для того, щоб обслужити свій борг", - зазначив він.

При цьому Порошенко уточнив, що "вартість перекредитування для України буде значно вище, ніж, скажімо, для Італії".

"Це неможлива розкіш для країни в поточній ситуації демонструвати неефективну співпрацю з МВФ", - вважає політик.

"Усі мають говорити в один голос, що співпраця з МВФ в цьому році має бути завершена", - уточнив він.

"Міфи і чутки про політичну складову причин відмови МВФ надати гроші не відповідають дійсності. Мова йде виключно про виконання взятих на себе зобов'язань з реалізації програми меморандуму", - цитує Українська правда.