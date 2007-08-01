Мороз заборонив усім навіть ”чистити політичних опонентів”

Голова Верховної Ради 5-го скликання Олександр МОРОЗ, виступаючи на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабміну, заявив, що не дасть підтасувати результати виборів.

За його словами, після виборів вже нічого не зміниться, закріпиться «та співдружність політичних сил, яка сьогодні є…» «Ми не дамо підтасувати результати виборів. Не дамо!», - заявив О.МОРОЗ.

Він зазначив, що причиною оголошення дострокових виборів насправді є не перехід депутатів із фракції у фракцію. О.МОРОЗ закликав не сваритися учасників політичного процесу, “не зводити рахунки, і не чистити політичних опонентів».

При цьому О.МОРОЗ висловив побоювання, що динаміка позитивних змін у країні після виборів може бути зламана.