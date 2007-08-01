Янукович сказав, що не заспокоїться

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що всі обіцянки, які були дані урядом народу, будуть виконані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив у своєму завершальному слові, виступаючи на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому прем`єр зазначив, що підсумки першого, досить складного півріччя, впродовж якого уряд відновлював втрачені позиції, будуть теж не простими. За його словами, уряд на сьогоднішній день має досягнення, але заспокоюватися на цьому не варто, оскільки багато над чим треба працювати.