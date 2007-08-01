Новий імідж Ганни Герман

Молоді й не дуже регіонали напередодні з`їзду Партії регіонів влаштували "паті". Цього року з’їзд "Молоді регіонів" намагався звести офіційність до мінімуму за допомогою хлопців "Comedy club" і дівчат у коротеньких шортиках на підтанцьовках.

Але не тільки…

Окрасою з`їзду став також новий імідж регіоналки Ганни Герман. Більш блондинистий та сексуальніший.

Надворі було досить прохолодно, і регіоналка вбралася у чорну сукню пристойної товщини, пише Tablo ID . Можливо, це допомогло зігрітися, але й тільки. Попри те, що сама Герман виглядала розкутою й не акцентувала на своїй зовнішності, деякі чоловіки реагували досить помітно...

Фото Tablo ID і УНІАН