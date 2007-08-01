Новий імідж Ганни Герман
15:24, 01 серпня 2007Політика
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На "паті" молодих регіоналів представник "старої" (тобто, перевіреної) гвардії випробувала новий імідж. Більш блондинистий і сексуальніший...
Молоді й не дуже регіонали напередодні з`їзду Партії регіонів влаштували "паті". Цього року з’їзд "Молоді регіонів" намагався звести офіційність до мінімуму за допомогою хлопців "Comedy club" і дівчат у коротеньких шортиках на підтанцьовках.
Але не тільки…
|Такою Ганна Герман з`явилася на з`їзді
|А такою вона відвідувала засідання Верховної Ради
Окрасою з`їзду став також новий імідж регіоналки Ганни Герман. Більш блондинистий та сексуальніший.
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Надворі було досить прохолодно, і регіоналка вбралася у чорну сукню пристойної товщини, пише Tablo ID . Можливо, це допомогло зігрітися, але й тільки. Попри те, що сама Герман виглядала розкутою й не акцентувала на своїй зовнішності, деякі чоловіки реагували досить помітно...
|Михайло Чечетов та молодий регіонал Пінчук у компанії Ганни Герман
Фото Tablo ID і УНІАН
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