Ющенко не терпітиме політичних істерик

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає державні органи, правоохоронні структури і політичні сили забезпечити додержання прав і свобод українських громадян у виборчий час.

Про це йдеться у заяві глави Української держави.

«Напередодні офіційного початку виборчої кампанії в Україні я рішуче закликаю усі державні органи, правоохоронні структури і політичні сили виявити підвищену відповідальність у справі додержання прав і свобод українських громадян», - наголошує Президент України.

Він підкреслює, що «виборчий процес повинен пройти спокійно, демократично і цивілізовано». При цьому глава держави гарантує чесний характер переобрання парламенту. Він наголошує, що відповідні державні інституції та силові відомства не повинні стати заручниками політичних процесів.

«Хочу вірити, що учасники виборчих перегонів вестимуть чесне політичне змагання. Застосування «чорних технологій» має обернутися суспільним вироком для їхніх замовників і виконавців. Люди очікують від українських політиків не зведення взаємних рахунків, а реальної програми роботи», - підкреслює глава держави.

Він жорстко вимагає «від правоохоронних органів ефективних дій для підтримки суспільного спокою і безпеки, недопущення найменших замахів на мир і стабільність у країні, запобігання та оперативного виправлення будь-яких порушень виборчого законодавства».

«Разом з усім суспільством сподіваюся, що судова гілка влади продемонструє неупередженість, об`єктивність і здатність ефективно стояти на сторожі закону», - наголошує В.ЮЩЕНКО.

«Вже нині мене гостро непокоять випадки розбійних нападів на представників засобів масової інформації та ознаки залякування журналістів і видавців. Різку і негайну відсіч таким діям мають дати і правоохоронні структури, і найширші громадські кола», - зазначає глава держави та попереджає «про неприйнятність роздмухування в Україні політичних істерик навколо зовнішньополітичного вибору, національної безпеки та гуманітарної політики». «Спекуляції на ці теми є особливо небезпечними, а отже, повинні отримати швидку і адекватну державну реакцію». – наголошує президент.

«Виборчий процес – це час особливої, подвійної відповідальності державних діячів, урядовців і політичних лідерів», - підкреслює В.ЮЩЕНКО.

Глава держави закликає усіх учасників виборчого процесу до відповідальності перед людьми і прямо застерігає від будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на стан громадянських свобод в Україні, на загальну ситуацію в державі, на ефективне функціонування виборчих комісій та органів влади..

«Вірю, що дострокові парламентські вибори принесуть Україні позитивні зміни, і як глава держави я маю твердий намір зробити все можливе для їх реалізації». – підкреслюється в заяві.