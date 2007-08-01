НСНУ до завтрашнього з’їзду має вирішити три питання

У Києві розпочалось засідання політради політичної партії «Народний союз «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, у ході засідання, як передбачено порядком денним, планується розглянути три питання: про затвердження проекту порядку денного ІІІ засідання V з’їзду НСНУ 2 серпня цього року, про проекти рішення ІІІ засідання V з’їзду НСНУ 2 серпня цього року, про пропозиції щодо кандидатів у народні депутати України від НСНУ до виборчого списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Доповідає по всіх трьох питаннях лідер НСНУ В’ячеслав КИРИЛЕНКО.