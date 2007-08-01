ЦВК не буде оголошувати початок виборчої кампанії

Центральна виборча комісія не планує ухвалювати окрему постанову про початок виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ журналістам на прес-конференції.

За його словами, сьогодні члени ЦВК обговорювали це питання, і практично одноголосно вирішили, що така постанова не потрібна. В.ШАПОВАЛ сказав, що таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що, на його думку, дата початку кампанії і без рішення ЦВК є очевидною. Як приклад він навів останній указ Президента щодо проведення дострокових виборів, відповідно до якого ЦВК доручається, починаючи з 2 серпня, забезпечити проведення виборчої кампанії.

«ЦВК – це не той орган, який може скасувати такий припис», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Пізніше, відповідаючи на питання журналістів, В.ШАПОВАЛ додав, що завтра, тобто у день початку виборчої кампанії, ЦВК збереться на засідання, на якому планується ухвалити цілу низку постанов. При цьому В.ШАПОВАЛ відмовився розповісти, які саме постанови планується ухвалити.

Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи сьогоднішній указ Президента, заяви, що початок виборчої кампанії залежить від рішення, котре має прийняти Центральна виборча комісія.

«Якщо вважати абстрактно теоретично цей указ законним, то завтра з`являється право у політичних партій висувати своїх кандидатів і ЦВК може оголосити про початок виборчої кампанії. Практично завтра ми побачимо рішення ЦВК, якщо воно буде», - зазначив міністр.