Тимошенко: виборча кампанія буде жорсткою та агресивною

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує, що виборча кампанія з проведення дострокових виборів до Верховної Ради України буде достатньо жорсткою та агресивною. Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, “кампанія буде дуже гостра і досить агресивна”.

При цьому лідер БЮТ зазначила, що на сьогодні велика кількість політиків досі вважають, що “брудом можна потопити опонентів”. Вона вважає, що ця практика буде продовжена і під час нинішніх дострокових виборів.

Відповідаючи на запитання, чи має намір БЮТ підписати угоду зі своїми союзниками про ненапад під час виборчої кампанії, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це питання не потребує додаткових угод. “Нічого додатково не потрібно підписувати, оскільки вже підписана угода про створення коаліції”, - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що її політична сила не буде застосовувати “чорний PR” по відношенню до своїх опонентів та союзників під час кампанії. “Наша команда таких кроків не робитиме”, - сказала вона. Разом із тим, якщо якась політична сила вдасться до таких дій, то “нехай це буде на совісті кожної команди”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО

Вона також висловила сподівання, що союзники БЮТ все ж таки “продемонструють честь і гідність” і не вдаватимуться до брудних кроків.