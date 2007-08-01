Тимошенко про своє прем`єрство, нових міністрів і Мороза

18:10, 01 серпня 2007
Політика
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“Хто б не переміг, політикум буде іншим”

Юлія ТимошенкоЛідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що посада прем’єр-міністра не є її самоціллю.

Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

“Не в посаді справа”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, якщо б мова йшла виключно про це, то її політична команда “будь-якою ціною опинилася би при посадах”.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що головна мета проведення дострокових виборів – це зміна політичних еліт. “Хто б не переміг, політикум буде іншим”, - сказала вона. При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, змінювати політичну ситуацію будуть не тільки політики, а і прості громадяни України.

В той же час вона відмовилася відповісти на запитання, на які саме посади в новому уряді буде претендувати БЮТ. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, спочатку необхідно сформувати коаліцію, а потім вже говорити про певні посади і персоналії. При цьому, вона наголосила, що міністрами мають бути люди, які є фахівцями в конкретній галузі.

Коментуючи заяву голови ВР V скликання Олександра МОРОЗА про відсутність правових підстав для проведення дострокових виборів, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що коли чує подібні заяви, то на думку приходить прислів’я: ”Не витрачайте, куме, сили, спускайтеся на дно”. Вона зазначила, що завдяки позиції О.МОРОЗА на сьогоднішній день такої політичної сили як СПУ на політичній арені просто не існує.

 

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