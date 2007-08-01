Тимошенко: БЮТ отримає 226 мандатів в новому складі ВР

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що її політична сила отримає 226 мандатів в новому складі Верховної Ради.

Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

“Я сподіваюся, що ми здобудемо 226 голосів, щоб нам не доводилося довго шукати компроміси, і це нам дасть шанс бути самодостатніми”, - сказала вона.

В то й же час, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, така її заява не означає, що БЮТ відмовиться формувати коаліцію з демократичними силами у новому складі Верховної Ради. “Це не означатиме, що ми не будемо поєднуватися з іншими демократичними силами”, - сказала вона.

Коментуючи сьогоднішнє оприлюднення ще одного Указу Президента про проведення дострокових виборів 30 вересня, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що він є своєчасним. За її словами, без цього Указу неможливо було б розпочати передвиборчу кампанію, яка б відповідала чинному законодавству. Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що як тільки БЮТ буде зареєстрований Центрвиборчкомом, вона одразу розпочне відвідувати регіони для проведення передвиборчої агітації. Вона також повідомила, що цього року ще не була у відпустці. “Жоден нормальний політик не відпочиває під час виборчої кампанії”, - сказала вона.