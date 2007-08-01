Наталя Вітренко про ціну робочої сили, ЄЕП, СОТ, НАТО і компроміси

Лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО вважає, що головним питанням нинішньої виборчої кампанії є вирішення проблеми переходу України до дорогої робочої сили. Про це вона заявила на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

«Найголовніше питання цієї виборчої кампанії – перехід на модель дорогої робочої сили», - сказала вона, підкресливши при цьому, що вирішення даного питання напряму пов`язане з входженням України в Єдиний економічний простір.

В іншому ж випадку, упевнена лідер ПСПУ, це може загрожувати подальшим зубожінням українського народу, його деградацією. У контексті сказаного Н.ВІТРЕНКО зазначила, що вирішення питання про гідну оплату праці, а також входження в ЄЕП спричинить формування нормального бюджету країни, вирішення соціальних питань.

ПСПУ не має наміру входити в коаліцію в майбутньому парламенті, якщо політичні сили – учасники коаліції задекларують вступ країни до НАТО і СОТ.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили лідери ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО і Володимир МАРЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо виходити з реалій, що перспектива попадання ПСПУ до парламенту реальна, то ПСПУ представить у ВР абсолютно чітку програму… Але жодного блокування щодо курсу прозахідного, вступу до НАТО і СОТ не буде», - заявив В.МАРЧЕНКО, додавши при цьому, що ПСПУ може розглядати формування коаліції у разі, якщо інші політичні партії, що пройшли до парламенту, відстоюватимуть її позиції, а саме: вступ до Єдиного економічного простору, надання російській мові статусу другої державної і відмова від вступу в НАТО.

У свою чергу, Н.ВІТРЕНКО запевнила, що партія не піде на компроміси «на благо якоїсь коаліції».