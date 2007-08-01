Тимошенко: в разі перемоги БЮТ газ постачатиметься за прийнятними цінами

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що у разі приходу її команди до влади в Україну буде постачатися російський газ за прийнятними цінам.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

За словами Ю.ТИИМОШЕНКО, її команда докладе всіх зусиль, щоб в судовому порядку забезпечити виконання угоди, що була підписана раніше, щодо постачання до 2010 року до України російського газу. “Ми зробимо все, щоб угода була виконана”, - сказала лідер БЮТ. Крім того, за її словами, буде робитися все, аби процес постачання газу проводився без посередників. “Ніяких посередників не буде. Будуть прямі міжнародні угоди”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, на сьогоднішній день такий критичний стан у питанні постачання газу зумовлений тим, що “українські політики гралися в піддавки”. “Ми поставимо все на свої місця”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.