Наливайченко: дії влади у переговорах з РФ загрожують нацбезпеці

Голова політичної ради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО звинувачує владу у непрозорості в газових переговорах з Росією і заявляє, що, якщо ціна на газ отримана за рахунок суверенітету України, угоди нинішньої влади будуть розірвані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Нашої України».

«Цілковита непрозорість дій влади у переговорах з Росією становить загрозу для національної безпеки країни, для всіх наших громадян і для майбутніх поколінь. Ми чітко заявляємо: якщо угоди про нову ціну на російський газ, укладені за рахунок суверенітету України, нашої газотранспортної системи чи членства в євроазійській дірі, вони будуть негайно розірвані після приходу до влади демократичних сил», - зокрема заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, люди вимагають звіту від влади, а дії влади повністю нагадують ситуацію напередодні укладення харківських угод у 2010 році.

«Переговорні дії нинішньої влади ніколи не викликали найменшої довіри. По суті, ми бачимо свідоме згортання переговорів з Брюсселем і одночасне заведення України під протекторат Росії, про що свідчать реверанси влади в бік Митного союзу, розрахунки за рублі і нові непрозорі домовленості стосовно газу», - відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він переконаний - для того, щоб розвивати ефективну економіку і міцну державу, діяти треба прямо протилежно: максимально зменшувати залежність від російського газу, негайно укладати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, реформувати енергетично залежні галузі економіки, які, окрім залежності від Росії, є головним джерелом чорних фінансових потоків в країні, і створювати умови для європейських інвесторів, що вміють працювати в умовах законності і сплачують податки у бюджет.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, джерело в уряді України повідомило журналістам, що Україна і Росія домовилися про нову ціну на газ, а підписання відповідних документів про фіксацію цієї ціни очікується найближчими днями.

При цьому співбесідник відзначив, що до підписання планується вирішити низку технічних питань у контексті проведення переговорів.

10 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

9 листопада у Києві у рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За наслідками зустрічі «Газпромом» було відзначено, що переговорний процес ведеться інтенсивно і на нинішній момент розглянуто великий перелік складних питань.