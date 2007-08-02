Симоненко назвав першу десятку списку Компартії

Комуністична партія України ставить перед собою завдання на дострокових виборах до Верховної Ради отримати 10-12% голосів виборців.

Про це сьогодні під час з’їзду КПУ, що проходить у Києві заявив лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, до першої п’ятірки виборчого списку КПУ увійдуть сам лідер партії, шахтар Євген ВОЛИНЕЦЬ, фермер Марина ПЕРЕСТЕНКО, глава Ради ветеранів Іван ГЕРАСИМОВ і міністр охорони здоров`я Юрій ГАЙДАЄВ.

До другої п`ятірки списку входять віце-спікер Верховної Ради V скликання Адам МАРТИНЮК, заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Валерій БЕВЗ, народні депутати V скликання Олександр ТКАЧЕНКО, Олександр ГОЛУБ і другий секретар ЦК КПУ Ігор АЛЕКСЄЄВ. В той же час, список кандидатів поки що остаточно не затверджено.

П.СИМОНЕНКО також наголосив, що всі народні депутати V скликання увійшли до прохідної частини списку.

За словами лідера Компартії, середній вік кандидатів у народні депутати становить 49 років.

Під час з’їзду делегати затвердили передвиборчу програму партії, у якій, серед іншого, передбачається добитися скасування інституту Президента.

Основні лозунги виборчої кампанії КПУ - “За народовладдя!” та “Геть диктатуру!”.

Крім того, П.СИМОНЕНКО також повідомив, що одразу після виборів КПУ має намір ініціювати референдум з питання висловлення недовіри Президентові Вікторові ЮЩЕНКО, вступу України до НАТО та статусу російської мови.