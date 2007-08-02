Компартія нарекла себе кістяком парламентської коаліції

Партія регіонів зрадила виборців і той народ, який проголосував за цю політичну силу. Про це в інтерв`ю кореспондентові E-NEWS заявив народний депутат України, перший секретар кримського Рескому Компартії Леонід Грач, про що і повідомляє через свою прес-службу.

За його словами, Партія регіонів йшла на вибори, висуваючи певні гасла. Проте, згодом проігнорувала свої ж обіцянки, серед яких, – зміна статусу російської мови і проведення референдуму щодо ставлення українців до НАТО.

Більш того, наголосив Л. Грач, регіонали ініціювали і підтримали в парламенті рішення про проведення навчань НАТО в Україні і про фінансування програми співпраці з прозахідними структурами.

Народний депутат відзначив, що союз Компартії з «Регіонами» був виключно вимушеною мірою, а не вільним рішенням комуністів. Саме КПУ стала тією силою, яка згодом висунула основні вимоги парламентської коаліції. «Іншими словами, Компартія стала кістяком парламентської коаліції», – підкреслив Л. Грач.

Обком