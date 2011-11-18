Наша Україна заявляє, що у Верховній Раді відбулася змова

«Наша Україна» заявляє, що в парламенті відбулася виборча змова владної більшості і так званих головних опозиційних сил – Блоку Юлії Тимошенко та «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це йдеться в заяві партії, переданій УНІАН.

В «Нашій Україні» наголошують, що ухвалення закону про вибори народних депутатів за змішаною виборчою системою мінімізує шанси для проведення чесних виборів в країні та є реалізацією сценарію на збереження теперішнього режиму Партії регіонів.

«Прийнята змішана система виборів – це пряма дорога до спотворення результатів голосування громадян через адміністративний тиск влади і прямий підкуп виборців на мажоритарних округах, політичну корупцію та торгівлю депутатськими мандатами в парламенті», - йдеться в заяві.

«Нашоукраїнці» підкреслюють, що запровадження високого 5% виборчого бар’єру для партій спрямоване на недопущення приходу в парламент нових політичних сил та якісного оновлення влади. Це відверте ігнорування позиції понад 50% українців, які сьогодні не хочуть голосувати за великі партії, які уже неодноразово були представлені в парламенті, наголошується в заяві.

Жоден депутат від партії «Наша Україна» не проголосував за цей антидемократичний закон про вибори.

«Ми категорично засуджуємо голосування за цей законопроект 62 депутатів від фракції БЮТ та 36 депутатів від фракції НУ-НС», - йдеться в документі.

На думку «нашоукраїнців», ці політичні сили зрадили свої публічні зобов’язання перед громадянами щодо запровадження виборів до парламенту за системою відкритих виборчих списків та з невідомих мотивів полегшили владі ухвалення цього недемократичного законопроекту.

Також, йдеться в заяві, були проігноровані рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи, «які неодноразово застерігали Україну від повернення до змішаної системи виборів часів кучкізму».

«Ми переконані, що такі дії БЮТ і «Фронту змін» не мають нічого спільного з політичним компромісом та захистом інтересів громадян, і свідчать про те, що ці політичні сили не є реальною опозицією та колаборують з теперішнім антинародним режимом», - наголошують в партії.

«Наша Україна» закликає опозиційних депутатів парламенту, яким вистачило духу не голосувати за цей ганебний закон, позапарламентські політичні і громадські сили об’єднатися для того, щоб спільно захищати демократичну перспективу країни, інтереси громадян, а не правлячого класу.

«Головне завдання сьогодні – захистити проведення чесних виборів в країні та підтримати прихід до влади нового покоління політиків, що буде якісною альтернативою як для теперішньої влади, так і для псевдо опозиції», - підкреслює «Наша Україна».