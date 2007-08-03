Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

До Верховної Ради пройшли б шість політичних сил, якби вибори відбулись найближчої неділі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження на тему “Соціально-політичні орієнтації та електоральні настрої населення України”, проведеного Всеукраїнською соціологічною службою і оприлюднені сьогодні під час прес-конференції у Києві.

За даними дослідження, за Партію регіонів проголосували б 27,15% опитаних, БЮТ - 19,3%, блок “Наша Україна - Народна самооборона” – 15,06%, Комуністичну партію України – 5,94%, Блок Литвина – 3,77%, Соціалістичну партію України – 3,38%.

Коментуючи результати дослідження, директор з наукових питань Всеукраїнської соціологічної служби Борис САГАЛАКОВ підкреслив, що близько 27% виборців ще не визначились, за кого голосуватимуть, але все одно віддають перевагу певним політичним силам. Зокрема, за “помаранчевих” (БЮТ, НУ-НС) готові віддати свій голос 25,7% респондентів; за партії, які входили до коаліції у парламенті V cкликання (Партію регіонів, КПУ, СПУ), – 22,78%. При цьому 16,12% респондентів вказують, що розчарувалися в діях і перших, і других та чекають появи нової “третьої” реальної політичної сили.

Опитування проводилося з 16 по 25 липня 2007 року в усіх областях України, АР Крим і місті Києві. Було опитано 26 тисяч респондентів, віком старше 18 років. Можлива похибка не більше 1%.