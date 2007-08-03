Прикордонники почали реєструвати міграцію виборців

На кордонах України третій день поспіль реєструють міграцію виборців, як вимагають зміни до закону про вибори народних депутатів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Німецьку хвилю". Нововведення діятиме до 27 вересня, після чого зібрані дані передадуть до виборчих комісій.

Як повідомив начальник Чопського прикордонного загону Михайло Хобта, за два дні на КПП "Ужгород" і "Тиса" картки тимчасового обліку з даними про місце проживання заповнили близько 2 тис. громадян. В разі, якщо людина відмовиться надавати такі відомості, картки заповнюватимуть самі прикордонники.

Нагадаємо, що останні зміни до закону про вибори передбачають коригування виборчих списків згідно даним прикордонників - громадяни України, які не повернулися додому за три дні до голосування мають бути виключені зі списків. Втім, до самого дня голосування зберігається можливість відновити своє прізвище у списку, отримавши рішення виборчої комісії, або суду.