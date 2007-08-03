У ЦВК є план проведення виборів (поетапний перелік)

Партії та блоки, які мають намір брати участь у позачергових виборів у Верховну Раду, повинні завершити висування кандидатів у депутати до 20 серпня.

Це передбачено календарним планом ЦВК, затвердженим у четвер, пише Українська правда.

До 25 серпня включно партії і блоки мають представити у ЦВК документи для реєстрації кандидатів у депутати. Не пізніше 3-го дня з дня прийняття документів ЦВК має ухвалити рішення про реєстрацію кандидатів чи відмові у цьому.

До 30 серпня партії і блоки мають право повторно подати в ЦВК документи для реєстрації.

До кінця дня 26 вересня ЦВК має право ухвалити рішення про скасування реєстрації окремого кандидата в депутати і виключення його зі списку.

У 3-денний термін після рішення про реєстрацію виборчі списки ЦВК публікує в газетах "Голос України" і "Урядовий кур`єр".

З моменту прийняття Центрвиборчкомом рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених у виборчий список партії (блоку), політсили - учасники виборчого процесу - можуть почати передвиборну агітацію.

Не пізніше 5-го дня після реєстрації виборчого списку партії (блоки) як суб`єкти виборчого процесу мають право відкривати накопичувальні рахунки свого виборчого фонду. Про відкриття рахунку банки повинні повідомити в Центрвиборчком (який оприлюднює цю інформацію і реквізити рахунків в офіційних виданнях).

До 25 серпня теле- радіоорганізації державної форми власності мають надати в ЦВК попередній розподіл ефірного часу трансляції передвиборчих агітаційних теле- радіопрограм.

До 30 серпня включно громадські організації подають у ЦВК клопотання на право мати офіційних спостерігачів на виборах. До 2-го вересня включно ЦВК має завершити реєстрацію кандидатів у депутати.

До 3-го вересня включно ЦВК повинна затвердити порядок надання ефірного часу і друкованих площ за рахунок бюджетних коштів для блоків і партій. Центрвиборчком і партії до 4 вересня повинні методом жеребкування визначити черговість надання такого ефіру.

До 4-го вересня включно ЦВК має затвердити форму і текст виборчого бюлетеня. Центвиборчком також до 14 вересня повинен виготовити інформаційні плакати партій і блоків, що беруть участь у виборчому процесі, і до 22 вересня передати їх дільничним виборчим комісіям.

Виборчі бюлетені мають бути виготовлені в централізованому порядку на державному поліграфічному підприємстві до 22 вересня включно.

ЦВК до 24 вересня має ухвалити рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.

До 26 вересня органи митної служби мають подати в окружні виборчі комісії відомості про осіб, що фактично перетнули держкордон країни, і на момент подачі відомостей не повернулися в країну. Ці відомості окружні виборчі комісії повинні наступного дня передати на виборчі дільниці.

Не пізніше кінця дня 15 жовтня ЦВК має установити результати позачергових виборів народних депутатів України, і не пізніше ніж на 5-й день після цього офіційно оприлюднити результати й опублікувати списки обраних депутатів.