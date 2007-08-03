Віктор Ющенко зловив кайф
Днями збулася ще одна мрія Віктора Ющенка. Не минуло й тижня з того дня, як він про неї розповів... Президентська родина - від дружини Катерини до малого Тарасика – занурилася в гірські води...
Днями збулася ще одна мрія Віктора Ющенка (пам`ятаєте, раніше він мріяв про мотоцикл, і отримав у подарунок саме такий?).
А в одному з останніх інтерв`ю Ющенка розповів всій Україні про ще одну свою заповітну мрію. "У мене, як у маленького хлопчика, є ідея – разом зі своєю сім`єю сісти в надувний човен і проплисти по гірській річці в західній Україні", - нагадує Tablo ID .
Не минуло і тижня, як ця мрія президента здійснилася. Він таки посадив у гумовий човен свою сім`ю – від дружини Катерини до малого Тарасика – узяв у руки весло і занурився в гірські води.
Сплавлялася сім`я Ющенка по річці Черемош у Чернівецькій області.
Спершу глава держави освоював науку в компанії двох інструкторів.
Президент явно зловив кайф...
Віктор Андрійович почувався досить розкуто
Люди на березі спостерігали за водними видами спорту у виконанні президентської пари, демонструючи широку гамму почуттів.
Фото Миколи Лазаренка / УНІАН