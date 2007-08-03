Томенко: Партія регіонів має унікальний шанс

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що Партія регіонів має включити мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у свій виборчий список на виборах до Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні у коментарі журналістам.

«Партія регіонів має унікальний шанс виправитися перед киянами, взявши мера ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у свій список на своєму передвиборчому з’їзді, який відбудеться найближчим часом», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він висловив переконання, що після виборів до ВР ситуація у столиці зміниться, адже одним із перших завдань нового парламенту буде призначення позачергових виборів мера та Київради.

М.ТОМЕНКО звернув також увагу на ситуацію, коли мер Києва, якому, на його думку, “не довіряє переважна більшість мешканців його міста, та ім’я якого ледь не щодня звучить у зв’язку із земельними, будівельними чи бюджетними скандалами, почав власну рекламну кампанію по всій Україні”. “Очевидно, таким чином ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прагне продемонструвати свою нібито популярність, та, не виключено, потрапити до списку якоїсь із політичних сил”, - припустив М.ТОМЕНКО.

За його словами, на сьогодні ж зрозуміло, що ні БЮТ, ні “Наша Україна” нікого з команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до власних списків не візьмуть.

“Залишається лише Партія регіонів, і, оскільки саме ця політична сила була стрижневою під час підтримки всіх земельних та інших афер, які відбувалися в Київраді, “регіонали” мають зараз шанс виправитися перед киянами. Було би справедливо, якби ця політична сила включила Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до свого передвиборчого списку”, - вважає М.ТОМЕНКО.