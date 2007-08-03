Кириленко обіцяє ”потрясти” гаманці міністрів

Блок “Наша Україна” – “Народна самооборона” критикує Кабінет міністрів за намір встановити високі спецпенсії міністрам усіх урядів УРСР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку “Наша Україна” - “Народна самооборона”, про це заявив голова Політради блоку В’ячеслав КИРИЛЕНКО, коментуючи проект змін до Закону про Кабмін, внесений урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

За його словами, такий намір “є цинічним та аморальним». “В той час, як мільйони трудових пенсіонерів очікують зростання пенсій і вимагають від влади покінчити із пенсійною зрівнялівкою, уряд ЯНУКОВИЧА займається покращенням життя високопосадовців і пропонує збільшити пенсії колишнім міністрам майже до рівня міністерської зарплати», - зазначив він.

При цьому, за словами В.КИРИЛЕНКА, одночасно уряд роздуває штати міністерств та відомств для працевлаштування оточення В.ЯНУКОВИЧА. Зокрема, наголосив він, лише за 8 місяців діяльності уряду кількість віце-прем’єрів зросла до шести, введено 43 нові посади заступників міністрів і держкомітетів. Крім того, у МВС за півроку діяльності уряду В.ЯНУКОВИЧА введено чотири нових посади заступників міністра і їх кількість сягнула одинадцяти.

«На щастя, після виборів буде нова більшість та новий уряд, який перешкодить реалізації цих цинічних планів. Навпаки, ми ліквідуємо всі пільги та спецпенсії депутатам та міністрам, а пенсії для трудових пенсіонерів збільшимо в середньому на 35 відсотків», - сказав В.КИРИЛЕНКО.