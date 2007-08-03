Луценко пригрів Омельченка, бо той пережив 12 прем’єрів

Екс-мер Києва балотуватиметься на виборах до Верховної Ради за квотою "Народної самооборони".

Він увійшов до списку, затвердженого партією "Вперед Україно!", повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

Серед кандидатів від "Самооборони" – юрист Микола Катеринчук, політолог Олесь Доній, журналісти Володимир Ар’єв ("5 канал") та Іван Сподаренко ("Сільські вісті"), колишній мер Києва Олександр Омельченко, колишній представник президента в Криму та екс-губернатор Луганщини Геннадій Москаль, прокурор Криму Віктор Шемчук, генеральний продюсер "5 каналу" Юрій Стець та інші.

Характеризуючи цих людей, Юрій Луценко сказав: "Це не просто знайомі, чи близькі – це команда".

Говорячи про мера Омельченка, Луценко зазначив, що головний будівельник столиці неодмінно додасть своїм новим колегам досвіду і вміння будувати державу.

"Ця людина, яка пережила 12 прем’єрів – і я щиро вірю, що переживе 13-го, – нам точно потрібна", – сказав він. Лідер НУ-НС наголосив, що прагматик Омельченко й нині користується високою довірою киян. "Це наша відповідь космічним загарбникам української столиці", – додав він.

Віктора Шемчука, нинішнього прокурора Криму, який нещодавно був виконувачем обов’язків генерального прокурора, Луценко назвав "завтрашнім генпрокурором України".

Геннадія Москаля, відомого своїми наступами на кримську мафію, Луценко охрестив "нашою відповіддю донецькому наступу".

"Москаль, який був заступником міністра Луценка у 2005 році, досі має потужний авторитет серед міліціонерів. Його навіть називали "головним ведмедем" у МВС", - йдеться в повідомленні.

Підсумовуючи здобутки своєї команди, Луценко зазначив, що, не дивлячись на відносно юний вік, ця сила вже зуміла переконати у правильності своїх ідей демократичну частину українського політикуму.

"Ми нав’язали суспільству і політикам свою ідею перезавантаження України", – сказав він.

"Також НС посприяла тому, щоб її партнери по блоку, "Наша Україна", очистилися від людей, котрі дискредитували себе. "Моє завдання було не очолити "Нашу Україну", а змусити її очиститися", – сказав Луценко.

Перша десятка партії "Вперед, Україно!", затверджена на з’їзді виглядає так: 1. Юрій Луценко, 2.Володимир Ар’єв, 3. Олександр Омельченко, 4. Іван Сподаренко, 5. Давид Жванія, 6. Тарас Стецьків, 7. Віктор Шемчук, 8. Олександр Доній, 9. Геннадій Москаль та 10. Олег Новиков.

Українська правда