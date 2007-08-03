Лавринович підтвердив право Мороза сотати нерви з Януковича

Депутати мають право збиратися на позачергову сесію парламенту. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович. За його словами, згідно з чинним законодавством "Верховна Рада, безумовно, існує". Згідно з п.1 ст.90 Конституції передбачена "безперервність роботи" ВР, тому жодного правового підґрунтя для заборони проведення сесії немає. Він також додав, що голова ВР Олександр Мороз має право скликати депутатів на сесію, так як до сьогоднішнього дня він не складав з себе депутатські повноваження і не звільнявся з посади голови ВР. Крім цього О.Мороз, за словами міністра, зобов"язаний відзвітувати парламенту наступного скликання про законодавчу роботу парламенту 5 скликання.

Як зазначив О.Лавринович, засідання ВР є легітимним в тому разі, якщо у ВР є 300 депутатів. Водночас додав, що не володіє інформацією про відсутність у ВР конституційної більшості. За словами міністра, у разі, якщо дійсно у ВР немає 300 депутатів і немає вакантних кандидатур для заміщення тих депутатів, що склали з себе повноваження, то депутати мають право збиратися у ВР, але не мають права ухвалювати рішення під час проведення позачергової сесії.

На запитання кореспондента РБК-Україна, чи законною буде трансляція засідання ВР та її фінансування з державного бюджету, О.Лавринович прямої відповіді не дав. "Я не бачу підтвердження того, що у ВР немає 300 депутатів", - сказав він.

РБК-Україна