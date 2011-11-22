У Власенка є підозра, що Тимошенко доводять до смерті

Адвокат Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО стверджує, що життя екс-прем`єра України під загрозою через те, що їй умисне не надають належної медичної допомоги.

Про це адвокат заявив вчора в інтерв`ю Українській службі Бі-Бі-Сі.

"У мене є розуміння, що, не надаючи медичної допомоги, пані ТИМОШЕНКО хочуть довести до того, щоб її стан, можливо, став летальним", – сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, яка без попередження приїхала до Лук’янівського СІЗО відвідати екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, назвала її стан украй тяжким.

"Під час моїх відвідин СІЗО без попередження я також навідалася до Юлії ТИМОШЕНКО і ще до двох жінок у камері. Стан ТИМОШЕНКО украй тяжкий, вона не могла піднятися з ліжка, коли спілкувалася зі мною. Вона потребує обстеження і лікування поза стінами СІЗО. Крім того, я вважаю абсолютно неможливим проведення слідчих дій у камері СІЗО, це єдиний випадок за часів незалежності України", - підкреслила омбудсман.

Довідка УНІАН. 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО важко ходити у зв`язку із загостренням болю у хребті.

Після цього комісія Міністерства охорони здоров`я «провела обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО і дала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування».

Разом з тим фахівці Мінохоронздоров`я, за даними пенітенціарної служби, не виявили медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій відносно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 листопада захисник екс-прем`єра С.ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

14 листопада С.ВЛАСЕНКО назвав зловживаннями проведення слідчих дій з хворою Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров`я України Раїса МОІСЕЄНКО сказав, що протипоказань для продовження слідчих дій з участю Ю.ТИМОШЕНКО немає.

15 листопада С.ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО не надають медичної допомоги.

Тим часом 18 листопада глава Мінохоронздоров`я Олександр АНІЩЕНКО підкреслив, що для проведення ретельного медичного обстеження стану здоров`я Ю.ТІМОШЕНКО поза стінами СИЗО необхідне рішення суду.