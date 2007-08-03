Литвин створив свій мікроблок

Народна партія підписала з Трудовою партією України угоду про створення виборчого блоку «Блок Литвина».

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали лідери партій Володимир ЛИТВИН та Михайло СИРОТА. Лідером блоку обрано В.ЛИТВИНА. Всі документи про створення блоку будуть передані сьогодні в ЦВК.

В.ЛИТВИН зазначив, що членам партій треба зробити все можливе для того, щоб з 1 жовтня мати можливість реалізовувати свої плани у Верховній Раді нового скликання.

«Я переконаний, що Україна сьогодні хвора, симптоми і причини хвороби очевидні, потрібні докорінні зміни, потрібні політичні сили, політики, які не причетні до цієї ситуації», - сказав В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що якщо нічого не змінювати, то в кожній українській оселі слід повісити гасло «Терпи». В.ЛИТВИН запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб достукатись до виборців та донести до них своє бачення розвитку країни.

У свою чергу, М.СИРОТА зазначив, що формування блоку Народної та Трудової партій є цілком логічним, оскільки ідеологічні та програмі засади цих політичних сил подібні. Крім того, у лідерів партій існує спільне бачення виходу із ситуації, що склалася в країні. «Необхідна чітка стратегія розвитку нашої держави - на короткотермінову, середньотермінову та довготермінову перспективу», - підкреслив він.

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні суспільству нав’язується теза про продовження політичної реформи або ухвалення нової Конституції, “незважаючи на те, що це питання стоїть в третьому десятку проблем, які хвилюють українців”. В.ЛИТВИН переконаний, що М.СИРОТА є одним з найкращих фахівців з конституційного права.

В.ЛИТВИН також запевнив, що перші 50 місць у списку блоку будуть займати люди, які представляють різні регіони України. «ВР не може і не повинна представляти інтереси виключно міста Києва», - сказав В.ЛИТВИН.