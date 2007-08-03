Ющенко бере вибори під особливий контроль

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір взяти під особливий контроль питання організації та проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила представник Президента у Конституційному Суді та Центвиборчкомі Марина СТАВНІЙЧУК.

«Президент України від початку до завершення виборчого процесу усі питання, пов’язані із організацією та проведенням позачергових виборів, буде тримати на своєму особливому контролі», - запевнила М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, Президент схвально і позитивно оцінює початок виборчих перегонів.

Крім того, М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що під час вчорашнього засідання ЦВК були прийняті рішення, які «де-факто і де-юре розпочали кампанію».

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що виборчу кампанію розпочали також ті політичні сили, які фактично були незгодні з проведенням позачергових виборів. «І це, безперечно, радує», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона також повідомила, що сьогодні у Секретаріаті Президента відбулася нарада з керівниками регіонів з питань матеріально-технічного забезпечення діяльності окружних виборчих комісій. Крім того, за словами М.СТАВНІЙЧУК, з наступного тижня працівники Секретаріату відвідають регіони, щоб на місцях перевірити виконання заходів для забезпечення роботи ОВК.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 серпня, в Україні офіційно стартувала виборча кампанія з дострокових парламентських виборів 30 вересня.