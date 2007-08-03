Ющенко бере вибори під особливий контроль
Ставнійчук радіє за коаліціянтів
|Марина Ставнійчук
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила представник Президента у Конституційному Суді та Центвиборчкомі Марина СТАВНІЙЧУК.
«Президент України від початку до завершення виборчого процесу усі питання, пов’язані із організацією та проведенням позачергових виборів, буде тримати на своєму особливому контролі», - запевнила М.СТАВНІЙЧУК.
За її словами, Президент схвально і позитивно оцінює початок виборчих перегонів.
Крім того, М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що під час вчорашнього засідання ЦВК були прийняті рішення, які «де-факто і де-юре розпочали кампанію».
М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що виборчу кампанію розпочали також ті політичні сили, які фактично були незгодні з проведенням позачергових виборів. «І це, безперечно, радує», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.
Вона також повідомила, що сьогодні у Секретаріаті Президента відбулася нарада з керівниками регіонів з питань матеріально-технічного забезпечення діяльності окружних виборчих комісій. Крім того, за словами М.СТАВНІЙЧУК, з наступного тижня працівники Секретаріату відвідають регіони, щоб на місцях перевірити виконання заходів для забезпечення роботи ОВК.
Як повідомляв УНІАН, учора, 2 серпня, в Україні офіційно стартувала виборча кампанія з дострокових парламентських виборів 30 вересня.