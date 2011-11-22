Роман Ландік обізвав Єфремова «маніяком»

"Маніяком" назвав лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова депутат Луганської міськради, син народного депутата від ПР Володимира Ландіка Роман Ландік, який звинувачується в побитті луганчанки Марії Коршунової в кафе "Баккара". Таку оцінку Єфремову Ландік дав в ході засідання Ленінського райсуду Луганська у вівторок, 22 листопада, - повідомляє"ОстроВ". Сьогодні в суді свідчення давав громадянин Поляков, з яким Ландік був тоді в кафе.

"Нічого особистого до Коршунової з не маю, але об`єктивно вважаю її винною: навіщо графином людину по голові бити", - сказав Поляков.

"Щоб медаль в МВС дали ... Даішникові ж дали. А їй би особисто Єфремов вручив. Єфремов - маніяк взагалі", - продовжив речення свідка підсудний Роман Ландік.