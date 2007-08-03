Ставнійчук радить Лавриновичу не спішити поперед батька в пекло

Представник Президента України у Конституційному Суді та ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ не має права до завершення виборчого процесу заявляти, що дострокові вибори народних депутатів можуть бути недійсними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу в Секретаріаті Президента.

“Міністр юстиції не має права на себе брати такі повноваження, як визнавати вибори недійсними до моменту завершення виборчого процесу”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК. При цьому вона нагадала, що законодавство містить чіткі підстави, на основі яких вибори можуть вважатися недійсними.

Крім того, М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що Міністерство юстиції вже розпочало здійснення процедур для проведення дострокових виборів, які передбачені вимогами закону про вибори народних депутатів. За її словами, це свідчить про те, що, “і міністр, і міністерство юстиції виконують вимоги закону”. “З огляду на це, треба збалансувати коментарі та дії”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр юстиції України О.ЛАВРИНОВИЧ заявив, що дострокові парламентські вибори слід визнати недійсними вже сьогодні. «Якщо керуватися виключно нормами Конституції і законів України, то ці вибори треба визнати недійсними вже сьогодні. Але ми розуміємо, що йдеться про державу, про те, що буде далі в цій країні. Як і розуміємо, що сьогодні підмінене право політичними домовленостями», – сказав міністр. Також О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що «правового виходу з цієї ситуації немає». «Вона вже доведена до такої межі, в якій уже немає можливості дотримання всіх правових норм», – сказав міністр.