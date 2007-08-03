Соціаліст Чупахін пропонує ЦВК розійтися по домівках

Член Центральної виборчої комісії Олександр ЧУПАХІН пропонує ЦВК припинити роботу з підготовки дострокових виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЧУПАХІН сказав сьогодні перед початком засідання комісії.

Він зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 72 Конституції, позачергові вибори до ВР призначаються Президентом і проводяться у термін 60 днів після припинення повноважень парламенту попереднього скликання.

Водночас, відповідно до закону про вибори народних депутатів, позачергові вибори проводяться в останню неділю через 60 днів з дня опублікування указу про дострокові вибори, виданого відповідно до Конституції.

«Як відомо, указ Президента про дострокове припинення повноважень ВР на сьогодні не існує. Указ про призначення позачергових виборів до ВР у зв’язку з неповноважністю ВР і достроковим припиненням її повноважень від 5 червня 2007 року зі змінами від 31 липня з точки зору призначення виборів майже бездоганний, але навіть своєю назвою та змістовною частиною він вказує на те, що має бути щось, на що спирається цей указ», - сказав О.ЧУПАХІН.

Він зазначив, що Печерський районний суд столиці у своїй ухвалі від 23 липня 2007 року, зобов’язуючи ЦВК брати до розгляду документи для формування окружних і дільничних комісій тільки за підписом лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, таким чином встановив, що вона є головою фракції, а обов’язки голови фракції не може виконувати особа, яка не є народним депутатом.

«Отже, рішення з’їзду БЮТ про дострокове припинення повноважень народних депутатів, обраних за списками БЮТ, не має юридичних наслідків, і у ВР більше 300 депутатів», - переконаний член ЦВК.

Крім того, він зауважив, що ЦВК не приймала рішень щодо виключення кандидатів у народні депутати зі списку блоку «Наша Україна».

О.ЧУПАХІН переконаний, що якщо застосовувати зміни до закону про вибори, ЦВК зобов’язана визнати обраними народними депутатами наступних 302 кандидатів від «Нашої України».

«Також не існує юридичного факту підтвердження неповноважності ВР, щоб застосувати ці зміни», - сказав він, додавши, що Президент не уповноважений давати такі висновки.

«За таких обставин ЦВК дії щодо організації позачергових виборів є не тільки протиправними, а й призведуть до зміни конституційного ладу в Україні, оскільки в країні буде існувати два повноважних парламента», - переконаний член ЦВК.