Богословська вмоститься під крилом Януковича

5 представників партії «Віче» буде включено до виборчого списку Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила лідер партії Інна БОГОСЛОВСЬКА на початку Х з’їзду «Віче».

І.БОГОСЛОВСЬКА повідомила, що вчора на засіданні політради партії було вирішено, що «Віче» недоцільно самостійно брати участь у виборах.

Вона зазначила, що ще в жовтні минулого року Партія регіонів зробила «Віче» пропозицію спільно працювати на розвиток країни.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, ці дві партії мають багато спільного в економічній політиці, мають спільні погляди на розвиток освіти, соціальної сфери та інші галузі.

На думку І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, входження членів «Віче» у виборчий список Партії регіонів дозволить максимально повно реалізувати «План розвитку країни», розроблений партією «Віче» до парламентських виборів 2006 року.

Вона зауважила, що для участі у виборах за списком Партії регіонів представники «Віче» “складуть свої партійні повноваження”.

І.БОГОСЛОВСЬКА повідомила, що згідно з домовленістю, до списку Партії регіонів пропонується 5 представників «Віче» включно із нею самою.

Вона зазначила, що три з них будуть мати місця в прохідній частині списку, а двоє - у так званому депутатському резерві.

І.БОГОСЛОВСЬКА пояснила, що у зв’язку з участю п’яти чільних представників «Віче» у виборах за списком іншої партії, сьогоднішній з’їзд замість них обере нових членів політради партії, а також переобере голову партії.

І.БОГОСЛОВСЬКА додала, що на цю посаду пропонується кандидатура голови громадського об’єднання “Віче України” Ігоря ДІДКОВСЬКОГО.